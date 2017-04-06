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احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ

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احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ

فجأة يظهر أحد الباعة الجائلين في عربة مترو الأنفاق التي تركبيها، أو تركبها وبيده شيكولاتة رخيصة الثمن وينادي عليها ويقول ( الشيكولاتة باثنين جنيه ونصف والثلاثة بخمسة)، انخفاض سعر هذه الشيكولاتة أمر طبيعي لأنها ضارة للغاية على صحة أطفالك وذلك للعديد من الأسباب نذكرها في التقرير التالي.

أسباب خطورة شيكولاتة KENGO BEANS

 

تشكل شيكولاتة KENGO BEANS  خطورة للغاية على الأطفال وذلك يمكن معرفته بكل سهولة عن طريق المدون خلف الشيكولاتة فستجدها ( حلوى بنكهة الشيكولاتة الاصطناعية، حلوى علبة كينجر بين.. المكونات: بودر جلوكوز سكر – شراب الجلوكوز بودر الأرز، زيت النخيل، مانثودكسترون، نكهة الشيكولاتة الاصناعية، ألوان صناعية مسموح بها.. وستجد هناك تحذير مكتوب عليها يقول غير مناسب للأأطفال دون سن ثلاثة سنوات فالألوان الصناعية قد يكون لديها أثر سلبي على النشاط وتركيز الأطفال وخاصة المصابين بفرط الحركة منهم – صنع في الصين).

وجدير بالذكر أن تاريخ الانتاج والانتهاء يمكن أن يتلاعب بها الباعة الجائلون ولا يمكن كشفهم وذلك لعدم وجود متجر مثل المتاجر المعروفة التي يمكن محاسبتها لو أن البضاعة مغشوشة.

المكونت : شراب الجلوكوز، سكر، دقيق القمح، خلاصة النخيل، حمض الماليك، ونكهة الفراولة.

 

المصدر : مصرفايف

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