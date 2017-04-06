رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة

شيماء مصطفى

أصدر الدكتور “عمرو الجارحي”، وزير المالية المصري، رسمياً، قراراً، بتحديد قواعد صرف علاوة الـ 10% من المرتب الأساسي التي أقرها مجلس النواب المصري، لصالح العاملين الموظفين، أن يتم الصرف في شهر مايو القادم بواقع 10 شهور بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 كدفعة واحدة.

قواعد صرف العلاوة

حيث قال “محمد معيط”، نائب وزير المالية لشئون الخزانة إن العاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يصرفون العلاوة الجديدة والخاصة بالعام المالي الحالي 2016/ 2017 بواقع 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يوليو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بواقع 120 جنيهاً كحد أقصى و 65 جنيهاً كحد أدنى.

كما أشار نائب وزير المالية، إلى أن العلاوة تكلف الخزانة 2.5 مليار جنيه ويستفيد منها 3 ملايين موظف. وتعد هذه العلاوة جزءاً من الاجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها، كما أنها تُصرف:

للعاملين بالدولة من العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.

وذوي المناصب العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 10% من المرتب الأساسي بدون حدين أقصى وأدنى.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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