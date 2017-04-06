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إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"

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إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"

مصراوي Masrawy

حادث-سيارة-ميكروباص-أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، واصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني.

تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادثي تصادم بالطريق المُشار إليه.

وتسبب الحادثان في كثافات مرورية لقائدي السيارات المتجهين من الإسكندرية للقاهرة، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور لطبيعتها

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