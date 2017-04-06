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ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية

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ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية

شن ضباط شرطة والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة علي المحال التجارية والباعة الجائلين بدائرة شرق المدينة لضبط المخالفات التموينية أو المنتجات الغذائية الفاسدة، والتأكد من التزام الباعة والتجار بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة حرصاً علي الصحة.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط (ش ر ا 35 عامًا)، صاحب فرش أسماك بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لحيازته وعرضه للبيع 18 كيلو من أسماك البقرة السامة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
كما تم ضبط (م ا م 60 عامًا)، صاحب فرش أسماك بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لحيازته وعرضه للبيع 21 كيلو من أسماك البقرة السامة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
المصدر : الأهرام

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