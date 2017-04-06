فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن ما حدث في بلدة «خان شيخون»، بإدلب السورية، صباح الثلاثاء الماضي، كارثة إنسانية، سقط ضحيتها المئات من الأطفال والنساء والشيوخ، حيث تم استخدام الأسلحة الكيماوية، لافتًا إلى أن الاتهامات موجهة إلى النظام السوري والمعارضة، وأوضح أن هناك مخططًا حقيقيًا لتدمير الدولة السورية كاملة.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك من يريد أن يشعل سوريا مرة أخرى بضربات جوية تنال من الدولة والجيش والشعب السوري، وما حدث القصد منه إفشال المباحثات السلمية التي تجرى حاليًا».

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تابع: «ليس معقولًا أن يستخدم الجيش السوري في هذا الوقت السلاح الكيماوي، وأن يضرب شعبه، لأن النظام يعلم أن حلفائه سينقلبون عليه، ليس معقولًا أبدًا، بلاش نُقع في الفخّ، ونترك القاتل الحقيقي ونتهم الجيش السوري الوطني، الدولة السورية لا تمتلك أسلحة كيماوية أصلًا ونفذّت كل بنود اتفاقية حظّر الأسلحة الكيماوية منذ عام 2013»، مؤكدًا أن «خان شيخون» جريمة يجب محاسبة مرتكبيها، مشدّدًا على أن ما حدث مأساة حقيقية.