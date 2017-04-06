​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية

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التقى محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، اليوم الخميس، وفدا من مسؤولي شركة مصدر للطاقة الإماراتية، تمثل في كل من محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي، وبدر اللملكي المدير التنفيذي وعلى محمد بوحاجي مدير تطوير الأعمال للشركة.

استعرض الاجتماع أهم ما تضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من حوافز وضمانات، ومواد تخص تيسير الإجراءات للمستثمرين؛ وبصفة خاصة التوقيتات الزمنية التى تضمنتها أحكام هذا القانون، لضمان إنجاز أعمال المستثمرين بسهولة ويسر، وبما يحدث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار فى مصر، وهو ما تتبناه الدولة من خلال الخطوات الإصلاحية القائمة.

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وأكد ممثلى شركة مصدر على أهمية خطوات الإصلاح التى تتبناها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وما شهدته من إصلاح فى كافة النواحى الاقتصادية.

وفى نهاية الاجتماع تم اصطحاب ممثلى شركة مصدر فى زيارة لصالة التأسيس الجديدة بمجمع الخدمات بعد تطويرها، والتى من المنتظر أن تعمل قبل نهاية الشهر الجارى بالتزامن مع ميكنة خدمات التأسيس، وقد أبدى السادة الضيوف إعجابهم بما يتم على أرض الواقع من إجراءات إصلاحية.