حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف

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قام الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام رئيس امتحانات الثانوية العامة بزيارة محافظة بنى سويف، وكان فى استقباله ثروت محمد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، برفقة الدكتور عبد الرحمن برعى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب.

تفقد حجازى خلال الزيارة الامتحان التجريبي الاسترشادى للثانوية العامة بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية للبنين؛ للاطمئنان على سير الامتحان، حيث كان الطلاب يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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وأكد حجازى أن هناك تعليمات بتسليم الطلاب أوراق الامتحانات بعد تصحيحها؛ لمعرفة الطلاب مستواهم، وأشار إلى أنه سيتم رفع كل امتحان بعد الانتهاء منه مباشرة على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة.

واستمع حجازى إلى الطلاب؛ للتعرف على الإيجابيات والسلبيات في التجربة، وقام بتوجيه الطلاب باتباع الإرشادات التى توجد بداخل كل امتحان، وقراءة الأسئلة جيًدا قبل الإجابة عليها، كما أبدى الطلاب شعورهم بالارتياح لمستوى الامتحان.