أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض"

Google+ Print
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض"

مصراوي Masrawy

ديمتري بيسكوف

موسكو - (أ ش أ):

أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عن رفضه لعرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، لصور تظهر ضحايا سوريين للهجوم الكيماوي المزعوم في محافظة إدلب السورية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، معتبرا أن هذه الخطوة ربما تكون مجرد "بادرة عاطفية".

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الخميس: "إن عرض الصور يمكن أن يكون دليلا هاما على نوع معين من الوقائع، ولكنه يمكن أن يكون مجرد "بادرة عاطفية" ولا علاقة له بالوضع الفعلي".

وعرضت هالي، أمام أعضاء المجلس - أمس الأربعاء - صورتين لضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا، قائلة :"انظروا إلى تلك الصور، لا يمكننا أن نغض الطرف عن تلك الصور، ولا يمكننا أن نرفض تحمّل مسؤولية التصرف، ثمة أمور كثيرة نعرفها".

وكانت المندوبة الأمريكية، أكدت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، مشيرة إلى أنه "يحمل كل السمات المميزة التي تشير إلى استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير