المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض"

موسكو - (أ ش أ):

أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عن رفضه لعرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، لصور تظهر ضحايا سوريين للهجوم الكيماوي المزعوم في محافظة إدلب السورية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، معتبرا أن هذه الخطوة ربما تكون مجرد "بادرة عاطفية".

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الخميس: "إن عرض الصور يمكن أن يكون دليلا هاما على نوع معين من الوقائع، ولكنه يمكن أن يكون مجرد "بادرة عاطفية" ولا علاقة له بالوضع الفعلي".

وعرضت هالي، أمام أعضاء المجلس - أمس الأربعاء - صورتين لضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا، قائلة :"انظروا إلى تلك الصور، لا يمكننا أن نغض الطرف عن تلك الصور، ولا يمكننا أن نرفض تحمّل مسؤولية التصرف، ثمة أمور كثيرة نعرفها".

وكانت المندوبة الأمريكية، أكدت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، مشيرة إلى أنه "يحمل كل السمات المميزة التي تشير إلى استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.