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بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

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مصراوي Masrawy

أحلام الأطفال في يوم اليتيمأحلام الأطفال في يوم اليتيم

أحلام الأطفال في يوم اليتيمأحلام الأطفال في يوم اليتيم

أحلام الأطفال في يوم اليتيمأحلام الأطفال في يوم اليتيم

أحلام الأطفال في يوم اليتيمأحلام الأطفال في يوم اليتيم

كتبت - نرمين الجلاد:

هل فكرت من قبل بوجود يوم يتهافت الجميع عليك لتصبح مركز اهتمام الأعلام وتقام الحفلات والرحالات من أجلك بهدف إسعادك، وتأتي إليك بعض الأسر وتشعر بالدف العاطفي ونعمة أن يكون لديك عائلة وبعد انتهاء اليوم ترجع كما كنت شبه منسياً؟.. هذا ما يحدث للطفل اليتيم أول جمعة من أبريل.

وعلى الرغم من أن أغلب المصريين يتمتعون بمشاعر الرحمة والعطف، لكن معظمنا يفتقر فن التعامل مع الطفل اليتم وكيفيه الاهتمام بمستقبله وأحلامه التي كانت واضحه في الصور التقطتها عدسة "مصراوي" التي رصدت براءة أطفال كل ما يملكونه في هذا الحياة تمني مستقبل مليء بالأمل والعلم والثقافة والإحساس بأنهم جزء من المجتمع لديهم حقوق فعلية.

نري في الصور أيضا الفتاة التي أتخذت من الكتاب صديقا واندمجت في معاني كلماته ،والأطفال التي تنظر من نافذة الغرفة ويحلمون بمستقبل مشرق أو ربما بمكان في قلب أسرة تحنو عليهم.

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مصراوي Masrawy

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