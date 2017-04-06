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"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

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"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى "الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

مصراوي Masrawy

بطاقة تموينية

كتب- محمد غايات:

‏ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء التضامن، والإنتاج الحربي، والاتصالات، والتموين، والتخطيط، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمتابعة الموقف الخاص بإجراءات تنقية وتحديث بيانات البطاقات التموينية، والتعرف على الخطوات التى تمت في هذا الإطار، والنتائج التى تم التوصل اليها حتى هذه المرحلة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ما يتم إيلاءه من اهتمام فيما يتعلق بعملية تنقية وتحديث بيانات المواطنين من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية، بما يحقق الوصول لبناء قاعدة بيانات دقيقة، تدعم جهود في تقديم الخدمات للفئات المستحقة وفق منظومة تضمن مصلحة الوطن والمواطن.

كما تمت الإشارة إلى أن جهود تنقية وتحديث البيانات أسفرت عن وجود بيانات صحيحة لنحو 54 مليون و465 ألف مواطن، ويتم حالياً التحقق بشكل كامل ووافي من صحة بيانات نحو 19 مليون مواطن آخرين، لوجود نقص وأخطاء في بياناتهم.

وأهابت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بالمواطنين المبادرة بالتحقق بشكل كامل ووافي من صحة كافة بياناتهم بدقة شديدة، خلال مهلة زمنية تنتهي في 30/6/2017، عبر آليات تتضمن مكاتب والبريد على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقع الإلكتروني ( www.Tamwin.com.eg )، وذلك لمساعدة مجموعة العمل المعنية بتنقية البيانات للقيام بدورها والإنتهاء من مهمتها، اخذاً في الاعتبار أن صحة البيانات ستكون أساسية لاستمرار عمل وتطوير منظومة التموين والدعم حفاظاً على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.​

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مصراوي Masrawy

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