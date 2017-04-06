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أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

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أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

طرحت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بوزارة كميات مختلفة من جميع أنواع اللحوم بمختلف منافذها تقل عن أسواق القطاع الخاص في ظل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
 
وتشمل الأسعار طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بـ 75 جنيهًا، وكيلو لحم برازيلى مشفى بـ 48 جنيهًا، وكيلو لحم بتلو مجمد بـ 75 جنيهًا، ومفروم فاميلى 350 جراما بـ 17 جنيهًا و15 قرشًا، ومفروم فاميلى كيلو جرام بـ 50 جنيهًا، وكبدة فاميلى 400 جرام بـ 14 جنيهًا و50 قرشا، وكيلو الديك الرومى بسعر 41 جنيهًا، وكيلو شيش جولدن بيرد بـ 60 جنيهًا، وكيلو وراك دواجن بـ 36 جنيهًا، وفيليه دواجن بـ 65 جنيهًا، وكيلو دواجن مجمدة بـ 25 جنيهًا.
 
المصدر : فيتو

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