«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية

قال ” جهاد الخازن” الكاتب الصحفي كاشفاً عن لقاء هام جمع بينه وبين الرئيس المخلوع ” محمد حسني مبارك” ونجله جمال استمر لمدى ساعتين تقريباً، مشيراً إلى أن الحديث كان عن زيارة ” السيسي” للولايات المتحدة الأمريكية وأن مبارك علق على تلك الزيارة.

تعليق مبارك

وأضاف ” الخازن” من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية المصرية، قائلاً : ” مبارك قال إن زيارة السيسي إلى واشنطن جيدة ولكن التنفيذ مهم، وإنه يأمل أن يكون الوضع أفضل مما هو عليه لأن الأوضاع في مصر حتما تنعكس على الدول العربية”.

وتابع : ” مبارك قال لي إن مصر بدأت تخرج من الصدمات، ولعل ربنا يوفق الحكومة المصرية في إنهاء الأزمات لتنعم مصر بالاستقرار، فالاستقرار فيه استقرار للمنطقة والعكس صحيح، ودعا مبارك إلى تنسيق عربي للخروج من الظروف الصعبة الحالية” على حد قوله.

وكان ” السيسي” قد غادر الدولة المصرية متجهاً لواشنطن في زيارة رسمية للبيت الأبيض ومقابلة الرئيس الأمريكي “ترامب”، من أجل دراسة بعض التطورات الإقليمية، ومناقشة العديد من القضايا الهامة التي تهم العالم العربي والعالمي، وتنمية العلاقات بين البلدين.

المصدر : مصرفايف