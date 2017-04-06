ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكن ضباط وحدة مباحث شرطة السياحة والآثار بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الخميس، من ضبط موظف أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل والعثور على 4 سراديب.

تلقى اللواء طه بيومي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار إخطارًا من اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السياحة والآثار يفيد بورود معلومات للنقيب محمد عبد العزيز رئيس وحدة مباحث شرطة السياحة والآثار بجنوب الأقصر عن قيام موظف بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بقرية الشغب بدائرة مركز اسنا.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وتحت إشراف العميد ابو الحجاج كمال مفتش مباحث شرطة السياحة والآثار والعقيد محمد أبوعايد رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر انتقل رئيس وحدة مباحث سياحة جنوب الأقصر وبرفقته الملازم اول إبراهيم الغزولى ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة اسنا الى منزل المدعو "ي. خ.أ" 45 سنة موظف بادارة الشباب والرياضة وتم ضبطه وضبط حفرة عمقها 13 مترًا وقطرها 2.5 متر يتوسطها سردابين احدهما مؤدي للناحية الشرقية والاخر للناحية البحرية وتنتهى الحفرة بسردابين اخرين بالناحية الشرقية والاخر بالناحية البحرية يمتدان لامتار عديدة يصعب تحديدها كما تم ضبط ادوات الحفر وتشوينات ترابية.

تحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.