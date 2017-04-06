عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث

وقعت منذ قليل اشتباكات عنيفة بالأسلحة الآلية والخرطوش قي قرية الموشية التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد، بين مجموعة من الأقارب، بسبب خلافات عائلية، أصيب على إثرها ثلاثة أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الاشتباكات وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفور ورود إخطار إلى مدير أمن الوادي الجديد اللواء أحمد عبد الغفار ، يفيد بوقوع اشتباكات بين عدد من الأفراد من عائلة واحدة، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، واستطاعات أن تسيطر على الأوضاع، وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان، خوفاً من تجدد الاشتباكات.

وتبين أن المصابين في حالات خطيرة، وهم “عادل .ع”، و”محمد .س”، و “حسن .ا”، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزى لتلقى الإسعافات العاجلة والعلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

المصدر : مصرفايف