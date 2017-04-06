سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر

مصراوي Masrawy

اضطرت شركة هولندية لبيع الكتب بالتجزئة للاعتذار، بعد أن باعت كتاب تلوين مُعَّدا للأطفال يتضمن صورة للزعيم النازي الراحل أدولف هتلر.

وتصور إحدى صفحات الكتاب الديكتاتور النازي وهو يؤدي التحية النازية، ويرتدي شريط ذراع يحمل علامة الصليب المعقوف.

وقالت شركة كرويدفات، وهي الشركة الهولندية التي باعت الكتاب، إنها باعته دون قصد ، وإنها "تشعر بالأسف العميق إزاء هذه الواقعة"، وإنها سحبت الكتاب من السوق على الفور.

وأنتج الكتاب المشار إليه في الهند، ومن غير الواضح لماذا تضمن صورة هتلر.

وقال متحدث باسم شركة تريفورا، وهي الشركة البلجيكية الناشرة للكتاب، لوسائل إعلام محلية: "أعتقد أن الشخص الذي أنتج كتاب التلوين جلب من الخزانة كتابا للمشاهير، واختار اثنين منهم، ولسوء الحظ كان من بينهما أدولف هتلر. ربما لم يدرك أنه هتلر".

وقالت الشركة الناشرة إن ذلك الكتاب يتضمن شخصيات تاريخية مهمة، مثل نيلسون مانديللا وألبرت إينشتاين، وإبراهام لينكون.

وأضاف المتحدث: "إنها مجموعة غريبة من المفارقات. لقد تحققنا من الكتاب فيما يتعلق بالترجمة، لكن لم نتحقق من كل صور التلوين".

AFP/gettyالتقط أحد الأباء صورة مع ابنته وهي تحمل الكتاب، الذي اشتراه دون أن يعلم أنه يتضمن صورة هتلر

وانتبهت الشركة البائعة للمشكلة فقط بعد أن بيع الكتاب، وبدأ الآباء المصدومون في نشر تعليقات عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحد الآباء صورة لصفحة الكتاب، وكتب تحتها تعليق يقول: "جميل كتابكم للتلوين!"

بينما وصف زبون آخر الموقف بأنه "فضيحة"، وذلك على صفحة الشركة على موقع فيسبوك.

وقالت شركة كرويدفات لبيع الكتب بالتجزئة إن الكتاب بيع لمدة نصف يوم فقط، ثم أزيل على الفور من على أرفف متجرها، حينما ظهرت المشكلة.

وقالت الشركة إنها تحقق في كيفية وصول الصورة إلى الكتاب، وعرضت رد ثمن الكتاب كاملا لكل الزبائن الذين اشتروا نسخا منه.