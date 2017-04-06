بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان

السويس - حسام الدين أحمد:

قدم محمد صلاح حجاج، وكيل نقابة المحامين وأمين لجنة الحريات بمجلس نقابة المحامين المنحل بالسويس، بلاغًا اتهم فيه الدكتورة منى البرنس أستاذ آداب الإنجليزي بكلية التربية بجامعة السويس، بازدراء الأديان، والاعتداء عليه بالسب والقذف بمجمع نيابات المحاكم السويس.

وقال محمد صلاح، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه كان متواجدًا بمقر نيابة السويس، للتقدم ببلاغ ضد الدكتورة البرنس، وأثناء ذلك فوجئ بها هناك لتقديم بلاغ ضد محرر صحفي، تتهمه باختراق خصوصيتها والاستيلاء على صورها الخاصة من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرها على صفحته الخاصة مع توجيهه عبارات مسيئة لها.

" لقيتها فجأة جايه نحيتي وبتسألني أنت محمد صلاح وبتشتمني بألفاظ خارجة " أخبر صلاح، وأرجع تصرفها كرد فعل بعد بيان لجنة الحريات بمحامين السويس، الذي أصدره أمس واتهم الدكتورة بازدراء الأديان، وان مكانها بعد فيديو الرقص الذي ظهرت فيه هو شارع الهرم وليس التدريس في الجامعة، بحسب وصف البيان.

وكان الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، أحال قبل يومين الدكتورة منى البرنس للتحقيق بالشئون القانونية بالجامعة، عقب نشرها فيديو على صفحتها وهي ترقص فيه على أسطح منزلها.