برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

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قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر استدانت من الخارج نحو ٢٠ مليار دولار خلال عام، وهو نصف ما اقترضته خلال ٦٥ عامًا بإجمالي ديون بلغ ٦٧ مليار دولار، كما أن إجمالي الدين الداخلي بلغ نحو ٣٫٥٣ تريليون جنيه بزيادة ٧٠٠ مليار جنيه خلال العام ذاته، وفقًا لإحصائيات البنك المركزي خلال الثلاثة شهور الأخيرة.

وأضاف بدرواي، اليوم الخميس، خلال مقابلة مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر قناة "بي بي سي" عربية، أن معدل التضخم في مصر بلغ نحو ٣٣%، وهو الأعلى في التاريخ المصري، مشيرًا إلى أن اعتماد الحكومة في الموازنة الجديدة بشكل كبير على زيادة موارد الدولة من خلال تحصيل الضرائب سيكون له تأثيرات سلبية على المواطنين الذين يعانون حاليًا من الأوضاع الاقتصادية المتردية.

نائب وزير المالية: ٣٨٢ مليار جنيه حجم فوائد الديون المستحقة في الموازنة العامة الجديد

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وفي السياق ذاته، قال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن ٣٨٢ مليار جنيه هي حجم فوائد الديون المستحقة، لافتًا إلى أن نصيب الصحة والتعليم والبحث العلمي سيكون ١٠ بالمئة أي (٣٤٠ مليار .جنيه) في موازنة العام المالي الجديد البالغة تريليون و٢٠٦ مليار جنيه.

وأضاف معيط، أن مصر استدانت ٢ تريليون جنيه على مدار ٧ سنوات وسط حصار اقتصادي دفعها إلى تبنّي برنامج للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك زيادة في أجور العاملين بالدولة بنحو ٧٫٦ بالمئة لتكون ٣٤٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة.