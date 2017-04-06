فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

التحرير

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محمد أبو زيد



بالبحث العميق عن أسباب ارتفاع عدد حوادث الطرق، ومن بينها الحافلات السياحية والمدرسية ما ينجم عنه وفيات كثيرة بين المواطنين فضلا عن تشويه مصر كمقصد سياحي بمعيار «خطورة الطرق»، تبين أن عدم تأهيل السائقين للقيادة الصحيحة للمركبات وعدم تلقيهم تدريبات لكيفية التعامل مع المواقف الطارئة وتجنب الحوادث، من الأسباب الرئيسية في ظاهرة حوادث الطرق، وفي عام 2012 تنبهت الدولة لخطورة الظاهرة فكان قرار انشاء المركز المصري للقيادة الآمنة، بطريق الأوتوستراد عند مدخل مدينة 15 مايو بالقاهرة، على مساحة 430 ألف متر مربع، ليأتي كثاني أكبر مركز من نوعه في العالم من حيث المساحة، «التحرير» زارت مركز القيادة الآمنة وحاورت المهندس أحمد حافظ مشرف تكنولوجيا ومعلومات بالمركز.



وقال المهندس حافظ إن المركز المصرى للقيادة الآمنة هو قطاع حكومى بدأت فكرة إنشاؤه فى بداية 2007 بسبب، ارتفاع معدلات الحوادث المرورية، وتم افتتاح المبنى فى 2012 بتكلفة 205 مليون جنيها، مضيفا أن البناء تم بناءه على توصيات من وزارة السياحة برئاسة الدكتور فخرى عبد النور وزير السياحة الأسبق، لمنح قائدى حافلات السياحة تدريبات على كيفية التحكم فى السيارات فى حالة فقدان السيطرة عليه، وتعليمهم قواعد القيادة الآمنة والقيادة الدفاعية لتجنب الحوادث على الطرق، كما أنه تم إنشاؤه من قبل الدولة بهدف تعليم المواطنين للقيادة السلمية للمركبات بكافة أنواعها لتجنب عشرات الملايين من الخسائر التى تتكبدها الدولة وتتأثر بها السياحة.

وأشار مسئول المركز أنه خلال الفترة الماضية تم تعليم قطاع عريض من سائقى شركات السياحة ولها نتائج إيجابية كبيرة، موضحا أن تكلفة المشروع أعلى بكثير من إيراداته ويهدف لتقليل الحوادث المرورية .



كما لفت أن مساحة المركز تبلغ 430 ألف متر بطريق الأوتوستراد وترتيبه الثانى من حيث المساحة على مستوى العالم بعد إحدى المراكز بالنمسا موضحا أنه يبعد عن وسط العاصمة ربع ساعة وطبيعة الأرض التى توجد به جبلية، ويتوافد عليه يوميا أعداد من سائقى الشركات التى تريد تأهيل سائقيها للتعامل على مواجهة الحوادث المرورية وكيفية التعامل معها وأن قدرة المركز الاستيعابية تصل إلى 15ألف سائق سنوياً، ويدرب حاليا 1200شهريا.

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مسئول المركز المصرى للقيادة الآمنة استطرد أن السائق يحصل فى نهاية التدريب على شهادة دولية معتمدة من وزارة السياحة والمركز النمساوى، ومناشدا الوزارات والهيئات بتدريب السائقين للحد من الحوادث المعوقة للاستثمار والسياحة.

وعن أسلوب التدريب على مواجهة مخاطر الحوادث المرورية، قال المهندس حافظ إن هناك طرق لاعتراض الطريق للسائقين للمركبات المختلفة والتدريب على المناطق الخطرة، التى يمكن التعامل معها لمجموعة من الطرق المجهزة بعوائق

مائية وهيدروليكية وكل طريق "تراك" تختلف مساحته عن الآخر لتدريب المواطنين على القيادة الآمنة لمنع الحوادث.



كما أضاف أن مدة برامج التدريب تكون يوم واحد فقط لكل برنامج، حيث يبدأ السائق فى الثامنة صباحا بالتسجيل ثم يستمع لمحاضرة تبدأ فى التاسعة صباحا لمدة ساعة تقريباً عن كيفية الجلوس بشكل سليم على عجلة القيادة، وكيفية ربط حزام الآمان وضبط مسند الرأس والمرايا وعن الوضع الأمثل لليدين على عجلة القيادة لإعطاء افضل وضع للتحكم فى السيارة، وبشكل صحى لا يؤثر على أعضاء الجسم وجهازه العضلي والعظمى.

وكشف حافظ عن أن عديد من الشركات المصرية والأجنبية العاملة في الداخل أرسلت متدربيها إلى المركز المصرى بدلا من إيفادهم لأوروبا للحصول على برامج تدريب القيادة الآمنة، وشركات لإنتاج الأسمنت وكذلك سائقى السفارات والقنصليات والمركز منذ إنشاؤه درب 100 ألف سائق خلال 4 سنوات الماضية على القيادة الآمنة بالطرق ويستقبل متدرب بشكل يومى يتم توعيتهم بالطرق السليمة للقيادة وكيفية تفادى الحوادث المرورية ومن أبرز الوزارات التى تدرب سائقيها على القيادة هى السياحة والبترول وهؤلاء يقودون بالوزارتين حافلات وسيارات نقل ثقيل اللتين يعدان الأكثر سببا للحوادث.