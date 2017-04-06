هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

التحرير

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أعلنت نجوى فؤاد، عاملة بمصنع هني ويل، أنها مضربة عن الطعام، أمس الأحد، بسبب منعها من دخول الشركة بزعم صدور حكم قضائي بفصلها وعدد من زملائها بالعمل، الأمر الذي اعترضوا عليه وطلبوا قرارا رسميا بذلك أو حكم صادر حتى يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، إلا أنهم تم منعهم دون أية أسباب فقط إنذار تم توجيهه من رئيس مجلس إدارة الشركة "ممنوع الدخول".

يقول محمد كامل عرفة، أمين عام حزب الوفد بالعاشر من رمضان، أن السيدة ما زالت مصممة على الإضراب بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر حتى يتم التراجع عن قرار منعهم من دخول الشركة، والتوصل لحل إما تسوية أوضاعهم ماليًا، أو عودتهم للعمل، وإظهار أية قرارات أو أحكام صادرة ضدها وزملائها حتى يستطيعوا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.



وأضاف عرفة، الإدارة تتجاهل مطالب العمال، ولا تريد أن تتفاوض أو تتابع أحوال عمالها، على الرغم من محاولتنا كحزب للتدخل وإنهاء الأزمة، إلا أن الإدارة للأسف تتهرب ولا تريد أن تتفاوض وتنهي أزمة عمال يعملون لديها منذ عشرات السنين، إلى جانب أنها تترك عاملة معرضة لخطر بسبب عدم إصرارها إنهاء الإضراب عن الطعام، والمستشفى تتابع حالتها فقط بالمحاليل الطبية.

وقال ناصر، نجل السيدة نجوى، لـ«التحرير»: «المستشفى لم يقدم جديدًا، ونحن لا نعلم مصير والدتي حتى الآن، كل يوم تزداد حالتها سوءًا، ولا يذكر لنا أطباء المستشفى أي شيء عن طبيعة حالتها، وأمي ما زالت تؤكد عدم رغبتها في إنهاء الإضراب، ولا سبيل لها إلا أن تنهي الإضراب عند عودتها للعمل، إما الموت أو العودة للعمل».

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يذكر أن السيدة صفاء الكومي توفت بعد إضراب عن الطعام ظل 13 يومًا بمستشفى مركز تلا المركزي بمحافظة المنوفية، للمطالبة بتنفيذ قرارات إزالة صادرة ضد محام وشقيقه، بعد التعدي على حرمة الشارع بقرية طبلوها بمركز تلا.

وتظاهر الأهالي فور وفاة السيدة صفاء في 12 مارس الماضي، مطالبين بتنفيذ قرارات الإزالة، ومنددين بوفاتها بعد إهمالها مدة الإضراب الذي مكثتها في مستشفى تلا المركزي.

ووقتها ذكرت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية في تصريحات صحفية إن صفاء الكومي والتي كانت مضربة عن الطعام توفت إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية، حيث كانت تعاني من أمراض مزمنة قصور بالشريان التاجي وارتفاع سكر الدم وضغط الدم.