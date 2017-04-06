الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، فتح مكتب لتلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول غرب المحافظة؛ بمديرية القوى العاملة، بداية من الأحد المقبل، للمؤهلات العليا والمتوسطة، ويتم تصنيفها طبقًا للمؤهل.



وبحسب بيان صادر عن المحافظة، سيتم إرسال جميع كشوفات الأسماء إلى وزير البترول، وعرض مطالب المحافظة من شركات البترول؛ مشيرًا إلى أنه سيتولى الإشراف على مكتب تلقى الطلبات مدير القوى العاملة، ومدير شباب الخريجين بالمحافظة؛ جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد مع ممثلى ومديرى شركات البترول بغرب بورسعيد، وبحضور السكرتير العام المساعد، ومديرى التعليم والقوى العاملة وشباب الخريجين ورئيس حى غرب.



وأكد الغضبان أن شباب بورسعيد، هم الأحق بالعمل فى تلك المشروعات التى تقام على أرضها؛ مضيفًا أن أي مشروعات استثمارية تقام على أرض المحافظة يجب أن يكون النصيب الأكبر منها لأبناء بورسعيد.



وأشار إلى أن شباب بورسعيد يمثلون أمن قومى لشركات البترول، وأن الشباب بالمحافظة لديهم القدرة على العمل فى أى مشروعات تتم بالمحافظة؛ لافتًا إلى أنه يرفض تمامًا النغمة التى يرددها الوافدين فى شركات البترول من المحافظات الأخرى بأن شباب بورسعيد يرفض العمل.