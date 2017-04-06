أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية

Google+ Print
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة في الوقت الحالي تشهد عديد من المشروعات التنموية الكبرى، بغرب وشرق وجنوب بورسعيد، وأن تلك المشروعات ستحول بورسعيد إلى محافظة صناعية وسياحية ولوجستية بعد الانتهاء من جميع تلك الأعمال.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع، الذي عقده مع مديري ومسئولي البنوك بالمحافظة وشركة للتأمين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجمعية مستثمري بورسعيد وروساء الاحياء ومدير المنطقة الصناعية أن بورسعيد تمثل قاطرة التنمية في مصر .

شاهد أيضا

واستعرض الغضبان المشروعات التنموية بالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة والخطط المستقبلية، مشددا على أهمية مشاركة البنوك مع المحافظة في الفرص المتاحة حيث تم عرض العديد من المشروعات.

وأوضح أن غرب بورسعيد ستشهد حياة مجتمعية جديدة بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، الذي سيحول منطقة الغرب إلى أحد المناطق الواعدة والجاذبة..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة