الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة في الوقت الحالي تشهد عديد من المشروعات التنموية الكبرى، بغرب وشرق وجنوب بورسعيد، وأن تلك المشروعات ستحول بورسعيد إلى محافظة صناعية وسياحية ولوجستية بعد الانتهاء من جميع تلك الأعمال.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع، الذي عقده مع مديري ومسئولي البنوك بالمحافظة وشركة مصر للتأمين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجمعية مستثمري بورسعيد وروساء الاحياء ومدير المنطقة الصناعية أن بورسعيد تمثل قاطرة التنمية في مصر .

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واستعرض الغضبان المشروعات التنموية بالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة والخطط المستقبلية، مشددا على أهمية مشاركة البنوك مع المحافظة في الفرص المتاحة حيث تم عرض العديد من المشروعات.

وأوضح أن غرب بورسعيد ستشهد حياة مجتمعية جديدة بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، الذي سيحول منطقة الغرب إلى أحد المناطق الواعدة والجاذبة..