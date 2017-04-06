السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام مصر بترسيخ دولة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا لما نص عليه الدستور المصرى، وأهمية الحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار، كما أشار فى هذا الإطار إلى التزام الدولة باحترام استقلال القضاء وأحكامه، بما يرسخ دولة المؤسسات.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي صباح اليوم الخميس بمقر إقامته بواشنطن كلاً من السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور ليندسى جراهام رئيس لجنة الاعتمادات بالمجلس.



وأوضح الرئيس عبد الفناح السيسى حرص مصر على تطوير وتفعيل علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة على جميع المستويات، معرباً عن تطلعه لأن تنعكس نتائج زيارته لواشنطن بالإيجاب على جميع جوانب العلاقات الثنائية.



وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونجرس واطلاعهم على مستجدات الأوضاع على الصعيدين الداخلى والإقليمى، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضًا الجهود التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، والخطوات التى تتم للإصلاح الاقتصادى، فضلاً عما تبذله مصر من جهود لدعم مساعى التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن عضوى مجلس الشيوخ رحبا بزيارة الرئيس الأولى لواشنطن، وأشادا باللقاء المثمر والبناء الذى عقده مع الرئيس الامريكي "ترامب".

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كما أعربا عن تقديرهما للدور المحورى الذى تقوم به مصر فى الشرق الأوسط، وتطلعهما لتعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه دار خلال اللقاء حوار صريح حول عدد من التطورات السياسية فى مصر، منها موضوعات حقوق الإنسان، كما تطرق اللقاء كذلك إلى التطورات على الساحة الاقليمية وما تشهده المنطقة من أزمات وسبل تسويتها.