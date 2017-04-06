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وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

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وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

التحرير

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، بمقر إقامته بواشنطن، ستيف منوشن وزير الخزانة الأمريكي.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لموقف الولايات المتحدة الداعم لمصر خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، فى إطار تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الرئيس استعرض محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة فيما يتعلق بقرار تحرير نظام سعر الصرف، وما ترتب عليه من نتائج إيجابية من توافر للنقد الأجنبى فى الجهاز المصرفى، وخفض فى عجز الميزان التجاري.

كما عرض خلال اللقاء الجهود المصرية المتعلقة بضبط العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتطبيق نظام الضريبة المضافة، مؤكدًا مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إيمانًا بأهميته فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، وبما يؤدى إلى تحقيق التنمية الشاملة التى يتطلع إليها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكى أكد أهمية العلاقات المصرية الأمريكية الممتدة عبر عقود، ورغبة بلاده فى تعزيزها على كل المجالات.

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كما أكد الوزير "منوشن" دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيدًا بالتقدم الذى حققته مصر حتى الآن فى تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستعرض الرئيس السيسى رؤية مصر لتحقيق التنمية، التى ترتكز على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، جنبًا إلى جنب مع تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وتذليل العقبات البيروقراطية أمام توسع أنشطته.

ورحب وزير الخزانة الأمريكى بالخطوات التى اتخذتها مصر على هذا الصعيد، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين للنظر فى سبل تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

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التحرير

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