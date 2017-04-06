الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه سيكون هناك علاوة استثنائية بداية العام القادم للعاملين بالدولة، وأن الحكومة تدرس كل البدائل اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية مساء اليوم، الخميس، تعليقًا على لقائه بالمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة السعودى، أن السعودية دولة شقيقة، وتربطنا بها علاقات متميزة، واجتماع اليوم لمناقشة التعاون المشترك.

شاهد أيضا

وأكد أهمية تنقية بطاقات التموين، لضرورة ذهاب الدعم لمستحقيه وتحسين منظومة السلع التموينية، مضيفًا أيضًا أنه سيوجه وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة لبحث مديونيات الحالات المرضية المتعثرة بقصر العينى الجديد.