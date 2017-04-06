أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

Google+ Print
الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه سيكون هناك علاوة استثنائية بداية العام القادم للعاملين بالدولة، وأن تدرس كل البدائل اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية مساء اليوم، الخميس، تعليقًا على لقائه بالمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة السعودى، أن دولة شقيقة، وتربطنا بها علاقات متميزة، واجتماع اليوم لمناقشة التعاون المشترك.

شاهد أيضا

وأكد أهمية تنقية بطاقات ، لضرورة ذهاب الدعم لمستحقيه وتحسين منظومة السلع التموينية، مضيفًا أيضًا أنه سيوجه وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة لبحث مديونيات الحالات المرضية المتعثرة بقصر العينى الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم