صور| تكريم أمهات الشهداء في البحيرة

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نظم فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالتنسيق مع مديريتي التريية والتعليم والثقافة، وجمعية الأورمان، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب لعام 2017، بمجمع دمنهورالثقافي، تحت رعاية المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة.

حضر التكريم، اللواء مجدي عناني، السكرتير العام، نائبا عن المهندسة المحافظ التي وجهت كلمة للحفل عن طريق الهاتف، لتواجدها بالقاهرة هنأت فيها السيدات المكرمات وأمهات الشهداء على هذا التكريم الذى يعتبر جزءا بسيطا نظير ما قدمن من تضحيات وفداء وسهر وعناء من أجل تربية أجيال قادرة على تحمل تبعات المستقبل والزود عن مقدرات الوطن وحماية أراضيه.

بدأت فعاليات الحفل بفقرات غنائية واستعراضية وفنية لتلاميذ المدارس وعرضا لفرقة البحيرة للموسيقى العربية وتواشيح وأدعية دينية.

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وجرى تكريم 27 أم شهيد من شهداء الجيش والشرطة من أبناء المحافظة و25 أم مثالية بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تكريم عاملة من دار المسنين غير القادرين وكذا تكريم "أم البنات" لدار الأيتام الخاصة بالبنات بالأبعادية.