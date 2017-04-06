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بوتين لنتنياهو: اتهام دمشق باستخدام كيماوي "غير مقبول"

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بوتين لنتنياهو: اتهام دمشق باستخدام كيماوي "غير مقبول" بوتين لنتنياهو: اتهام دمشق باستخدام كيماوي "غير مقبول"

مصراوي Masrawy

فلاديمير بوتين مع بنيامين نتنياهو

موسكو - (أ ش أ): 

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث استخدام السلاح الكيميائي في إدلب السورية، وأكد بوتين أن اتهام دمشق باستخدامها أسلحة كيميائية غير مقبول قبل إتمام التحقيق.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" - إن بوتين ونتنياهو تبادلا خلال اتصال هاتفي بينهما، الخميس، الآراء حول حادث استخدام السلاح الكيميائي في محافظة إدلب السورية يوم 4 أبريل.

وشدد الرئيس الروسي - حسب البيان - على أنه من غير المقبول توجيه اتهامات لا أساس لها إلى أحد قبل إجراء تحقيق دولي دقيق وموضوعي.

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