13 منحة دراسية للصحفيين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي

القاهرة- (أ ش أ):

كشف أبو السعود محمد، أمين عام مساعد نقابة الصحفيين، تفاصيل المنح الدراسية للصحفيين المقدمة من وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، موضحا أن عدد المنح يبلغ 13 منحة.

وقال الأمين العام المساعد إن الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعلنت عن فتح باب التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي، لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصريين"، وفقا للاتفاقية رقم 236 – 0289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعلن عنه في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لقطاع التمثيل الثقافي والبعثات.

وأوضح أن النقابة تشارك في التقدم للمنح طبقا للاتفاقية التي تنص على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومي، وأنها متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت محمد إلى أن على الأعضاء الإطلاع على شروط المنحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لقطاع التمثيل الثقافي والبعثات http://www.mohe-casm.edu.eg/، والتقدم بملء الاستمارات المطلوبة، وتقديمها إلى أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد، فى موعد أقصاه 15 أبريل الجاري لتقييمها من قبل اللجنة المرشحة لفحص طلبات الالتحاق، علما بأن آخر موعد لتقديم الطلبات من النقابة لوزارة التعليم العالي 22 أبريل.

وذكر أمين عام مساعد نقابة الصحفيين​، أن المنح ليست فردية، ولن تقبل أي مقترحات بحثية إلا من خلال النقابة، حيث يتم تقديم بحث يساهم فى رفع كفاءة المؤسسات التى قدمت المقترح البحثي.