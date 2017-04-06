أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. العثور على "بقايا حمير" داخل مقلب قمامة بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحمير المذبوحة 2الحمير المذبوحة 2

الحمير المذبوحة 3الحمير المذبوحة 3

الحمير المذبوحة بكوم امبوالحمير المذبوحة بكوم امبو

أسوان - إيهاب عمران:

عثر أهالى بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الخميس، على بقايا حمير مذبوحة وملقاة في مقلب للقمامة وسط المدينة.

وتوجه عدد من أهالي كوم امبو لإبلاغ الشرطة، بعدها انتقل فريق من المباحث ومعه طبيبًا بيطريًا ورئيس المدينة للوقوف على حقيقة الأمر.

وأشار كمال حلمي، رئيس مدينة كوم أمبو، في تصريحات صحفية، إلى أن الحمير المذبوحة خاصة بالسيرك المقام حاليًا في المدينة.
وقال:"استجوبنا المسئول عن السيرك واعترف أنه ذبح هذه الحمير من أجل اطعام الحيوانات الخاصة بالعروض التي يقدمونها، بينما تخلص من رؤوس وأرجل الحمير عن طريق إلقاءها في مقلب القمامة".
جرى تحرير محضرًا بالواقعة من جانب الأجهزة الأمنية لإحالاته إلى النيابة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير