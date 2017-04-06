بالصور.. العثور على "بقايا حمير" داخل مقلب قمامة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

عثر أهالى بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الخميس، على بقايا حمير مذبوحة وملقاة في مقلب للقمامة وسط المدينة.

وتوجه عدد من أهالي كوم امبو لإبلاغ الشرطة، بعدها انتقل فريق من المباحث ومعه طبيبًا بيطريًا ورئيس المدينة للوقوف على حقيقة الأمر.

وأشار كمال حلمي، رئيس مدينة كوم أمبو، في تصريحات صحفية، إلى أن الحمير المذبوحة خاصة بالسيرك المقام حاليًا في المدينة.

وقال:"استجوبنا المسئول عن السيرك واعترف أنه ذبح هذه الحمير من أجل اطعام الحيوانات الخاصة بالعروض التي يقدمونها، بينما تخلص من رؤوس وأرجل الحمير عن طريق إلقاءها في مقلب القمامة".

جرى تحرير محضرًا بالواقعة من جانب الأجهزة الأمنية لإحالاته إلى النيابة للتحقيق.