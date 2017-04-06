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«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت

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«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت «كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت

التحرير

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، عن تشكيل فريقه، الذي سيخوض مباراة بتروجيت، في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام ضمن مؤجلات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: صبري رحيل، أحمد حجازي، سعد سمير، أحمد فتحي.

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خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: وليد سليمان، ميدو جابر، سليماني كوليبالي.

ودكة البدلاء:

رامي ربيعة، محمد الشناوي، حسام غالي، أحمد حمودي، مؤمن زكريا، عمرو جمال، ومحمد هاني.

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التحرير

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