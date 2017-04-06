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رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل

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رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

كتب - محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن ستُقر علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن "كل البدائل مطروحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين".

وأوضح رئيس الوزراء أنه وجه بتشكيل لجنة لبحث مديونيات الحالات المرضية المتعثرة بمستشفى قصر العيني الجديد؛ لعلاجهم على نفقة الدولة.

وأكد إسماعيل أنه سيتم تحويل ملف تلك الحالات إلى وزير التعليم العالي.​

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مصراوي Masrawy

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