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رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج

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رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

كتب - محمد غايات:
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مخططًا لتسديد أجزاء من مستحقات الشركات الأجنبية، للتأكد من استمرار الاستثمار والحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، والعمل على وسادة الإنتاج خلال الشهور المقبلة اعتبارا من الشهر الحالي.

ولفت إسماعيل إلى أن قيمة تلك المستحقات تتوقف على السيولة المتاحة وفي إطار التنسيق مع البنك المركزي. وقال: " الاحتياطي جيد وهناك سيولة متوفرة للدولار".

وأضاف رئيس الوزراء خلال تصريحات صحفية، أن لقاءه اليوم الخميس مع وزير الطاقة والصناعة السعودي يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش التعاون المشترك بين البلدين بمختلف المجالات.​

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مصراوي Masrawy

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