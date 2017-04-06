تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما

أنقرة – (أ ف ب)

وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، اليوم الخميس، انتقادا شديدا لدعم روسيا نظام الرئيس السوري بشار الاسد بعد يومين على هجوم يشتبه انه كيميائي تتهم انقرة دمشق بالوقوف وراءه.

وصرح تشاوش اوغلو لشبكة "ان تي في" ان "حماية روسيا لهذا النظام عمل خاطئ تماما"، مضيفا ان احدا لا يمكنه "تأييد هذه الجريمة ضد الانسانية".