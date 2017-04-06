بالصور- 465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق :

أعلنت مديرية أمن أسيوط، اليوم الخميس، عن فوز 456 مواطنا، ضمن قرعة الحج لهذا العام والتى اجريت بنادي ضباط الشرطة بمدينة أسيوط .

جاءت القرعة بحضور اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، وعدد من القيادات الشرطية ،فى إطار الإعداد لموسم حج هذا العام.

وقال مدير الأمن، في تصريح صحفي:" أجريت القرعة بين المتقدمين بطلبات الحج وعددهم 5285، والمخصص لمديرية أمن أسيوط 456 حاجا".

وأشار إلى فوز 409 حاجًا بنسبة 10% من كبار السن 47 آخرين ليصبح الإجمالي المخصص للمديرية 456.