بالصور- 465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (1)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (2)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (3)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (4)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (5)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (6)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (7)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (8)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (9)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (10)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (11)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (12)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (13)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (14)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (15)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (16)
465 مواطنًا يفوزون بقرعة الحج بأسيوط (17)
أسيوط – أسامة صديق :
أعلنت مديرية أمن أسيوط، اليوم الخميس، عن فوز 456 مواطنا، ضمن قرعة الحج لهذا العام والتى اجريت بنادي ضباط الشرطة بمدينة أسيوط .
جاءت القرعة بحضور اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، وعدد من القيادات الشرطية ،فى إطار الإعداد لموسم حج هذا العام.
وقال مدير الأمن، في تصريح صحفي:" أجريت القرعة بين المتقدمين بطلبات الحج وعددهم 5285، والمخصص لمديرية أمن أسيوط 456 حاجا".
وأشار إلى فوز 409 حاجًا بنسبة 10% من كبار السن 47 آخرين ليصبح الإجمالي المخصص للمديرية 456.
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