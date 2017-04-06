فوز 412 مواطنًا في قرعة الحج بدمياط

دمياط - (أ ش أ):

أجريت قرعة الحج لمحافظة دمياط بالصالة الرياضية المغطاة برأس البر، اليوم الخميس، والتي تقدم لها 5 آلاف و298 مواطنا، فاز منهم 412 عن طريق القرعة العلنية، بالإضافة إلى 115 مواطنا كاحتياطي.

وقال محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد -في تصريحات عقب إجراء القرعة- إنه تم العام الحالي ولأول مرة إجراء القرعة عن طريق الحاسب الآلي، وأكد تمنياته للفائزين بحج مبرور وذنب مغفور، ولفت إلى قيام الوزارة بتسهيل كافة الإجراءات للفائزين من الآن وحتى السفر.