تنفيذ وصلات مياه شرب لـ 2100 أسرة بقرى بنى سويف

بني سويف - (أ ش أ):

شهد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الخميس، الاحتفالية التي نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي احتفالا بتنفيذ 2100 وصلة منزلية لمياه الشرب بعدد من القرى طبقا للبروتوكول الذي وقعته شركة مياه بني سويف مع نادي روتاري المعادي.

وأوضح المحافظ أن نادى روتاري المعادي قام بتمويل تنفيذ 2100 وصلة مياه منزلية بواقع 1200وصلة بقرى شنرا والجفادون والجمهود و 900 وصلة لقرى تلت وعزبة تلت وطلا والقليعة بمركز الفشن.

وأكد أن المحافظة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والتي تستهدف المناطق والقرى والعزب والنجوع بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم في كل القطاعات الحيوية، من خلال منظومة عمل متكاملة ترتكز على تفعيل المشاركة المجتمعية والاستعانة بالخبرات والأساليب الحديثة والاستفادة من حماس وأفكار الشباب في تحقيق نقلة نوعية في كل المجالات.

كما بحث المحافظ مع مسؤولي روتاري سبل تعظيم الاستفادة من جهود النادي في تحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات وفي تنفيذ عدد من المشروعات الرائدة في هذا الشأن مثل مشروع تعميم مشروع محطات الصرف الصحي بتكنولوجيا حديثة لحل مشكلة معاناة معظم قرى المحافظة من مشكلة الصرف الصحي.

وناقش المحافظ أيضا مشروع توفير احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة والذي وصل عددهم إلى ما يزيد عن 52 ألف معاق طبقا لقاعدة البيانات الأولى من نوعها التي تحوي كافة البيانات والمعلومات والاحتياجات التي تتعلق بالمعاقين من أبناء بني سويف فضلا عن عدد من المشروعات والمبادرات الهامة التي تستهدف المواطن البسيط.