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بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا»

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بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا»

التحرير

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أكدت شركة "سيات" الإسبانية، التابعة لمؤسسة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة، أنها ستطرح نموذج جديد من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الأولى "أتيكا".

وبحسب مجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة الإسبانية ستطرح "أتيكا FR” الجديدة في وقت لاحق من الصيف بالعام الجاري.

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وأوضحت أنها ستتمتع بمحرك بسعة 2000 CC من طراز "TSI” يعمل بالبنزين، ومن المتوقع أن يضخ قوة حصانية مقدارها 187.

وتخصص الشركة الإسبانية تلك النسخة القوية من سيارتها "أتيكا" الرياضية بنموذج رياضي على مستوى الشكل الخارجي، والإمكانيات الفنية المواكبة للنسق الرياضي الذي تنوي الشركة إضافته لسيارتها الرياضية متعددة الأغراض.

وكانت الشركة الإسبانية، قد طرحت إصدارها الأول من طراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” خلال العام الماضي، ضمن خطتها لمواكبة متطلبات السوق العالمي، والذي بد عليه الميل الواضح لهذا الطراز.

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التحرير

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