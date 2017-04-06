«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك

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أعلنت شركة "دودج" عن عزمها طرح إصدار "ديمون" من سيارتها الرياضية الفاخرة الشهيرة "تشارجر" خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات أبريل الجاري.

وبحسب موقع "نيو أطلس"، فإن الشركة العملاقة لم تكشف عن أي تفاصيل فنية خاصة بالمحرك أو السمات الشكلية الخاصة بـ"تشالنجر ديمون" الجديدة، والتي تظهر بشكل رسمي الأسبوع المقبل في نيويورك.

وتعكف دودج على وضع اللمسات الأخيرة على بعض التعديلات الحيوية الخاصة بالمحرك والمكابح وأنظمة التعليق "عفشة"، قبل طرحها بشكل رسمي في المعرض الدولي بالولايات المتحد الأمريكية.

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وينطلق المعرض الدولي في نيويورك خلال الأسبوع المقبل، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بالشركات التي أعلنت خوضها سباق التنافس بالمحفل الدولي للسيارات.