شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات

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أعلنت عدد من الشركات العالمية المنتجة للسيارات، غيابها الرسمي عن معرض فرانكفورت الدولي بألمانيا لهذا العام، وذلك في إطار التغيرات التي تنوي تلك العلامات التجارية إجرائها على خططها التسويقية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مجلة "أوتوموتيف نيوز"، فإن كلًا من بيجو، ستروين، فيات، ألفاروميو، وجيب، أعلنوا غيابهم الرسمي عن المعرض الدولي في ألمانيا.

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وبالمثل أعلنت عملاقة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" وعلامتها التجارية المخصصة للإصدارات الفاخرة "إنفينيتي"، غيابهما عن المعرض الدولي في فرانكفورت، مرجعة ذلك إلى تغير خطتها التسويقية في بعض الأسواق العالمية.

ويمثل معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، واجهة جذب للشركات العالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه على مستوى الإنتاج العالمي، لاسيما وأنه يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.