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سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة"

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سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة"

مصراوي Masrawy

كوريا الشمالية

موسكو – (أ ف ب)
اكد السفير الكوري الشمالي في روسيا الخميس ان بلاده ستوجه "ضربة بدون رحمة" ردا على أي استفزاز اميركي، فيما اعلنت واشنطن تعزيز قدراتها العسكرية بعد اطلاق صاروخ كوري شمالي.
وقال السفير كيم هيونغ جون اثناء اجتماع في موسكو ان "جيشنا سبق ان أعلنها: إذا كان هناك أي استفزاز اميركي اثناء مناورات (عسكرية) فنحن مستعدون لتوجيه ضربة بدون رحمة"، كما نقلت وكالة انترفاكس الروسية.
وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة في 13 و21 و26 ابريل بالقرب من الحدود بين الكوريتين، بحسب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
واضاف السفير ان بيونج يانج تعتبر هذه المناورات المشتركة "تدريبا على عملية من اجل تدمير عاصمتها والسيطرة" على كوريا الشمالية.
وتابع مهددا "بات لدينا الان اسلحة نووية وغيرها من الاسلحة المتطورة. نحن مستعدون كما أعلنا مرات عدة وقادرون على مواجهة أي تحد من جانب الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الاميركي دونالد أكد لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ان بلاده "ستعزز" قدراتها العسكرية لمواجهة التهديد الكوري الشمالي، بحسب بيان للبيت الابيض.
وكانت بيونج يانج اطلقت الاربعاء صاروخا جديدا عشية قمة بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وقال آبي امام صحفيين اثر محادثته مع ترامب ان اطلاق الصاروخ "عمل استفزازي خطير".

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