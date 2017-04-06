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«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر

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«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر «أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر

التحرير

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أعرب ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن رغبته في الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

كان أليجري بين أبرز المرشحين لخلافة أرسين فينجر، المدير الفني الفرنسي لنادي أرسنال الإنجليزي، إلا أنه قطع الطريق حول تلك التقارير.

وقال أليجري، في تصريحات عقب التأهل لنهائي كأس إيطاليا: "أنوي البقاء في يوفنتوس خلال الموسم المقبل لأنني سعيد هنا".

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وتأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس ايطاليا، بعدما تغلب على نادي نابولي، أمس الأربعاء، بنتيجة 5-4، بمجموع المبارتين ذهابًا وإيابًا. 

استطاع أليجري أن يفوز مع يوفنتوس بثنائي الدوري والكأس في موسمين متتاليين منذ توليه مسؤولية الفريق.

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التحرير

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