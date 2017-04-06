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المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه

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المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه

مصراوي Masrawy

الشركة المصرية للاتصالات

أ ش أ

أصدر المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قرارًا برفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالشركة ليصبح 3 ألاف جنيه بدلا من 2250 جنيها.

واتخذ البحيري ـ حسبما أشار بيان داخلي للشركة حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه ـ اليوم الخميس، قرارا بصرف مبلغ شهري ثابت لتحسين دخل العاملين ـ دون الإدارة العليا ـ وبحد أقصى 250 جنيها طبقا لمستوى الدخل، على أن يتم الصرف مع مرتبات شهر إبريل وبأثر رجعي من يناير 2017.

كما أصدر المهندس البحيري قرارا باعتماد ترقيات العاملين لعدد 4879 موظفا اعتبارا من 15 مارس 2017.

يذكر أن الجمعية العمومية المصرية للاتصالات قد انعقدت يوم 28 مارس الجاري واتخذت قرارا بخروج تامر جاد الله ولبنى هلال من مجلس إدارة الشركة ودخول محمد كمال بركات وعمرو عبد الرشيد منصور بدلا منهما.

واجتمع مجلس الإدارة بتشكيله الجديد في ذات اليوم وتم اختيار المهندس أحمد البحيري رئيسا تنفيذيا للشركة خلفا لتامر جاد الله ، وتم التصويت عليه باﻹجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

 

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مصراوي Masrawy

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