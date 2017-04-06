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السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا

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السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا

التحرير

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، السيناتور والمرشح السابق فى سباق الانتخابات الأمريكية تيد كروز، بمقر إقامته، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وتقدم السيناتور والمرشح السابق فى سباق الانتخابات الأمريكية بمشروع قانون داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، يطالب فيه الخارجية بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، معلنًا عن فخره بتقديم ذلك المشروع، حيث أكد أن مشروع القانون جاء الوقت لتسمية العدو باسمه.

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وتناول اللقاء بحث سبل دعم العلاقات المصرية الأمريكية فى كل المجالات، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها القضية الفلسطينية، والتطورات الاقتصادية والسياسية الجارية فى .

ويعد تيد كروز من الشخصيات الأمريكية البارزة، والمرشح الجمهورى المنافس الأشد لترامب للفوز بالانتخابات الأمريكية المقبلة، ويتميز بفصاحة فى الكلام وبلاغة وأسلوب واضح، ما جعله أحد أبرز وجوه اليمين المحافظ خلال أقل من ثلاث سنوات.

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التحرير

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