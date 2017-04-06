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منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل»

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منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل»

التحرير

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قامت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، بترحيل زوجة دبلوماسي بريطاني ونجلها، بعد منعهما من دخول البلاد لوصولهما من أبو ظبي دون تأشيرة دخول مسبقة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن ذلك يأتي تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، الذي يشترط حصول حاملي الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

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وذكرت المصادر في تصريحات صحفية، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة للطيران والقادمة من أبو ظبي، تقدمت ربيكا برادبري زوجة دبلوماسي بالسفارة البريطانية في الإمارات ونجلها، ويحملان جوازًا بدون تأشيرة دخول مسبقة، وقام ضابط الجوازات بالاتصال بمكتب الخارجية بالمطار، الذي طلب تنفيذ تعليمات مبدأ المعاملة بالمثل، وتم منع الراكبة البريطانية ونجلها من دخول البلاد، وترحيلهما إلى الخارج.

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التحرير

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