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رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال

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رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال

التحرير

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قال الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن مشروع حماية الأطفال بلا مأوى، المنفذ بالتعاون مع صندوق "تحيا "، ووزارة التضامن الاجتماعي، هو اهتمام من الدولة بظاهرة أطفال الشوارع لعلاجها واحتوائها.

وأضاف سيف الدين، في مؤتمر صحفي له، اليوم، أن مصر في السابق كانت حينما ترى أطفال الشوارع كانت "بتودي وشها الناحية التانية"، لكن حاليًا تهتم الإدارة السياسية للبلاد بتلك الظاهرة، وتعمل على علاجها، موضحًا أن بداية تنفيذ السيارات الخاصة بالمشروع بدأت منذ 8 أشهر، وأنه جرى البدء فيها بشكل فوري وسط اهتمام من الرئيس عبد الفتاح .

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ووصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع أطفال الشوارع بأنهم "أولادنا وأولاد المصريين"، لافتًا لضرورة علاج ظاهرتهم ومد يد العون لهم بدلًا من تركهم فريسة للاستغلال، مضيفًا: "في سنوات الانفلات الأمني استقطبهم البعض، واستغلهم في أعمال البلطجة، والإجرام، والعنف".

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التحرير

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