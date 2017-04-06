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الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري

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الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري

التحرير

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أكد السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض بين الرئيس عبد الفتاح ونظيره الأمريكي دونالد ، دشن مرحلة جديدة من العلاقات بين والولايات المتحدة الأمريكية، وفتح صفحة جديدة مع الدولة المصرية، والتأكيد على الدور المحوري الذي نقوم به في الشرق الأوسط.

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وأوضح يوسف، فى تصريحاته لبرنامج صباحك مصري، المذاع على قناة mbc misr2، اليوم الخميس، أنه هناك رغبة أمريكية حقيقية من أجل مواجهة التحديات المشتركة ولا سيما مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الزيارة شملت عقد لقاءات مع وزير الدفاع الأمريكي، لتعزيز التعاون العسكري بين مصر وأمريكا، مؤكدًا أنها من أهم الركائز التي تقوم عليها العلاقات بين الدولتين، فضلًا عن الرغبة المشتركة في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والاهتمام من الجانبين بتطوير هذه العلاقات.

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التحرير

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