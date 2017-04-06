كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، إن «الأعمال القتالية في صدر الإسلام معارك، وليست غزوات، كما يُردد البعض خطأ»، مؤكدًا أن «النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، لم يغزو أحدًا».

وأضاف كريمة، خلال برنامج «اسأل أزهري»، عبر فضائية «LTC»، أن «المسلمين لم يعتدوا على أحد، وكانت كل معاركهم دفاعية»، مطالبًا بتكريم ذوي وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

شاهد أيضا

ودعا كريمة، الدولة أن تصدر صكًا معتمدًا بالتزام المجتمع برعاية اليتامى في جميع احتياجاتهم، موضحًا أن «هذا أقل ما يُقدم لأرواح آبائهم الطاهرة، وذلك اقتداءً بالنبي محمد».