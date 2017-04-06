أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا

Google+ Print
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، إن «الأعمال القتالية في صدر الإسلام معارك، وليست غزوات، كما يُردد البعض خطأ»، مؤكدًا أن «النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، لم يغزو أحدًا».

وأضاف كريمة، خلال برنامج «اسأل أزهري»، عبر فضائية «LTC»، أن «المسلمين لم يعتدوا على أحد، وكانت كل معاركهم دفاعية»، مطالبًا بتكريم ذوي وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

شاهد أيضا

ودعا كريمة، الدولة أن تصدر صكًا معتمدًا بالتزام المجتمع برعاية اليتامى في جميع احتياجاتهم، موضحًا أن «هذا أقل ما يُقدم لأرواح آبائهم الطاهرة، وذلك اقتداءً بالنبي محمد».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض