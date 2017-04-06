درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار

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قال أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمنطقة تبلغ نحو 15 مليار دولار لنحو 18 شركة، كاشفًا عن أن أول مصنع للدواء في المنطقة الاقتصادية، سيكون أمريكيًا باستثمارات نحو 624 مليون دولار، فضلًا عن أنه جاري التفاوض مع شركتين أحدهما فرنسية، والأخرى متعددة الجنسيات، لضخ استثمارات في قطاع الدواء بالمنطقة.

وأضاف درويش، في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الاستثمار العربي؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة، إن البنوك هي الذراع الترويجية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، من خلال جذب العملاء، وفتح الخطوط الائتمانية، ومشيرًا إلى أننا لا نتدخل في سياسات البنوك المتواجدة بالمنطقة، سواء استهدفها التركيز على تمويل المشروعات الكبرى أو تمويل التجزئة المصرفية.

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وأوضح أننا نستهدف إغراق السوق الأوروبية بالمنتجات المصرية، من خلال تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، على تصدير نحو 70% من إنتاجهم للخارج 30% للسوق المحلي، ومؤكدًا أن الوسيلة للنهوض بالاقتصاد المصري هي تشجيع التصدير ومشيدًا بقرار تحرير سعر الصرف.