غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا»

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وقّعت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، اليوم الخميس، برتوكول تعاون مع شركة جوميا؛ أكبر شركة رائدة في التسويق أون لاين، بهدف فتح أسواق خارجية لمنتجات الحرف اليدوية، من خلال تسويق تلك المنتجات بموقع جوميا محليا وعالميا.

وأكد مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تسعى إلى مساعدة الورش والشركات في تسويق منتجاتها داخليا وخارجيا؛ ليس فقط بالاعتماد على التسويق الذاتى، ولفت إلى أن منتجات الحرف اليدوية من المنتجات المميزة، إلا أنها غير مرئية بالشكل السليم، لافتا إلى أن الورش لديها تخوف من الانضمام للقطاع الرسمى بسبب التكلفة المادية التى يمكن أن يتحملها سواء للضرائب أو غيرها.

وتابع عمران أن الغرف تبحث إزالة المعوقات الخاصة بهذا الشأن مع الجهات الحكومية، ومنحهم إعفاء ضريبى لمدة معينة، لتشجيعهم على الانضمام للقطاع الرسمى، وبيّن أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة تتحرك بالتعاون والتنسيق مع الصندوق الاجتماعى والبنوك لتمويل الورش؛ لشراء المعدات والآلات اللازمة للتصنيع، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أكد أن هناك خطة لدعم الورش الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه بموجب البرتوكول الموقع بين الغرفة وشركة جوميا تكون الأخيرة راعى للغرفة فى أى معرض من المعارض السنوية.

ومن جانبها قالت رودينة فريد المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحرف اليدوية، إننا سنبدأ بـ50 حرفيا كمرحلة أولى؛ لتنفيذ البرتوكول الذي يشمل 3 قطاعات، لافتة إلى أن تسويق المنتجات لم يعد فقط من خلال إقامة المعارض أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة سواء المسموعة أو المرئية، بل أصبحت مواقع التسويق من المواقع الهامة القادرة على توصيل كافة المنتجات لمختلف شرائح المجتمع.

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وأضافت ان التعاون بين الغرفة وشركة جوميا يهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام أعضاء الغرفة من خلال التسويق الإلكتروني، ولفتت إلى أن الفترة المقبلة نحتاج إلى النهوض وتنمية القطاع ككل، وهو ما سيساهم في جعل قطاع الحرف اليدوية من القطاعات المساهمة في الناتج القومي، مؤكدة أن ذلك يتطلب ضرورة الوصول إلى الشريحة المناسبة.

ومن جانبه أكد هشام صفوت المدير التنفيذي لشركة جوميا، أن الشركة تؤمن باللامركزية فى اتخاذ القرار، وتوقيع البرتوكول جزء من مبادرة حمله لدعم الصناعية المصرية، وهو ما سيتم من خلال البرتوكول المقرر توقيعه مع غرفة صناعه الحرف اليدوية، عن طريق التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية، وأضاف أن شركة جوميا من خلال البرتوكول ستبدأ جهودها لرفع حجم مبيعات المنتجات اليدوية إلكترونيا، الأمر الذي يساهم في تنمية القطاع وتوقع أن يكون لدخول الصناعات اليدوية ضمن المنتجات التسويقية لجوميا نجاح غير مسبوق للقطاع.

ونوه إلى أنه من خلال البرتوكول سيتم تدريب العارضين لعرض منتجاتهم على الموقع والبيع أون لاين، لافتا إلى أن الموقع سيكون بمثابة محل لصاحب الورشة لتسويق منتجاتهم من خلال جوميا.

ومن جانبه أكد أحمد كمال المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، أن هناك العديد من اللجان التى تم إنشاؤها من قبل اتحاد الصناعات؛ لإزالة كافة المعوقات التى تخص أعضاء اتحاد الصناعات، الأمر الذي يستدعى ضرورة الانضمام للغرف التابعة للاتحاد حتى يتسنى لها الاستفادة من التسهيلات التى تقدمها تلك اللجان.