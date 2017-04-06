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طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل

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طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل

التحرير

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تعادل فريقا إنبي وطنطا إيجابيا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما بستاد طنطا، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف إنبي اللاعب ماريو مارتينيز في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل دينيس تيتيه النتيجة لطنطا في الدقيقة 89  من عمر اللقاء، كما أضاع الفريق البترولي ركلة جزاء أخرى احتسبت له في الشوط الثاني إثر عرقلة المهاجم عمرو مرعي.

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وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 25 في المركز الثاني عشر، بينما يأتي طنطا في المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة.

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التحرير

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