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حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99»

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حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99»

التحرير

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قال حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب مواليد 99، إنه لن يصطحب اللاعبين المحترفين أو العناصر الجديدة في وديتي الإمارات يومي 28 و30 أبريل الجاري.

واستقر "صدقي"، على استبعاد اللاعبين المرتبطين بامتحانات من معسكر الفراعنة في يونيو المقبل، ووضع لهم برنامجًا خاصًا للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وأوضح المدير الفني للمنتخب، في تصريحات للتحرير، أن المحترفين واللاعبين الجدد سينضمون للمعسكر المقرر لهم من 15 لــ17 أبريل الجاري حتى يشاهد الجهاز الفني مستواهم على الطبيعة.

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وأشار إلى أنه حال وجود عناصر مميزة، سيتم ضمهم للمعسكرات التالية، وليس في وديتي الإمارات.

ويستعد لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية العام المقبل، والتي ستقام في النيجر.

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التحرير

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